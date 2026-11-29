Published : 29 Nov 2026, 08:07 PM
Updated : 29 Nov 2026, 08:07 PM
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim has cancelled his planned visit to Bangladesh due to political turmoil at home, State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed Islam has said.
Anwar has also cancelled his planned trip to Thailand, Shama said on Sunday, citing information from Malaysia’s foreign ministry.
Anwar was scheduled to arrive in Dhaka on Dec 7 for a two-day visit. It would have been the first bilateral visit by a head of government since the BNP formed the government 10 months ago.
He was expected to hold talks with Prime Minister Tarique Rahman and attend several other engagements.
Anwar last visited Dhaka briefly on Oct 4, 2024, when he held bilateral talks with then chief advisor Muhammad Yunus.