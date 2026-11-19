Published : 19 Nov 2026, 08:16 PM
Updated : 19 Nov 2026, 08:16 PM
Real Madrid's Aurelien Tchouameni has agreed a new six-year deal, the club announced on Thursday.
● Tchouameni is now under contract until 2032
● His previous deal was valid until 2028
● Tchouameni has made 10 appearances for Real this season after missing four games through injury
● The France international joined Real in 2022 from AS Monaco in an €80 million ($88 million) deal
● Real's Turkish midfielder Arda Guler signed a new six-year deal on Wednesday