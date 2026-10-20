October 20, 2026

বাংলা
Home
Sport
World
Business & Economy
Features
Others
Recent News

Tarique lands in Saidpur to visit Durga Puja venues in Rangpur

He is set to address roadside rallies at Taraganj and Paglapir before reaching Rangpur city

Tarique lands in Saidpur to visit Durga Puja venues in Rangpur

bdnews24.com News Service

Published : 20 Oct 2026, 10:12 AM

Updated : 20 Oct 2026, 10:12 AM

Prime Minister Tarique Rahman has arrived in Saidpur to visit Durga Puja venues in Rangpur on Maha Navami, the ninth day of the Sharadiya Durga Puja.

He landed at Saidpur Airport in Nilphamari aboard a military aircraft from Dhaka at 10am on Tuesday, where he was welcomed by Disaster Management and Relief Minister Asadul Habib Dulu, Rangpur City Corporation Administrator Mahfuz Un Nabi Chowdhury, Rangpur Development Authority Chairman Samsuzzaman Samu and Divisional Commissioner Jahangir Alom.

Image

Rangpur Deputy Inspector General Aminul Islam, Deputy Commissioner Ishrat Jahan and Police Superintendent Md Mozammel Haque were also among the officials who received the prime minister at the airport.

After completing airport formalities, the prime minister will travel to Rangpur in a motorcade.

His Additional Press Secretary Atikur Rahman Ruman says Tarique will address two roadside gatherings at Taraganj and Paglapir on his way from Saidpur to Rangpur.

Earlier, the premier left Tejgaon Airport in Dhaka at 9am to visit Durga Puja venues in Rangpur, Rajshahi and Chattogram.

Related Stories
PM visits Durga Puja venue in Rangpur
PM visits Durga Puja venue in Rangpur
PM heads to Rangpur to visit Puja venues
PM heads to Rangpur to visit Puja venues
President, PM send Durga Puja greetings to all
President, PM send Durga Puja greetings to all
Banks to get 5-day Durga Puja break
Banks to get 5-day Durga Puja break
Read More
Celebrities voice concern after shooting at Tiger Shroff’s car
Celebrities voice concern after shooting at Tiger Shroff’s car
Trump warns Paris &#039;will be a Muslim city very soon’
Trump warns Paris 'will be a Muslim city very soon’
14 dead in Colombia illegal gold mine collapse
14 dead in Colombia illegal gold mine collapse
PM visits Durga Puja venue in Rangpur
PM visits Durga Puja venue in Rangpur
Read More
Opinion

Jamie McGeever

Global imbalances risk amplifying AI unwind
Jamie McGeever

Sabir Mustafa

Ishraque incident points to deeper malaise in BNP
Sabir Mustafa

Muhammad Mostafigur Rahman

Death traps in the guise of eco-resorts
Muhammad Mostafigur Rahman

Shamim A Zahedy

An elegy for Toufique Imrose Khalidi
Shamim A Zahedy
Read More