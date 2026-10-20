Tarique lands in Saidpur to visit Durga Puja venues in Rangpur

Published : 20 Oct 2026, 10:12 AM
Updated : 20 Oct 2026, 10:12 AM
Prime Minister Tarique Rahman has arrived in Saidpur to visit Durga Puja venues in Rangpur on Maha Navami, the ninth day of the Sharadiya Durga Puja.
He landed at Saidpur Airport in Nilphamari aboard a military aircraft from Dhaka at 10am on Tuesday, where he was welcomed by Disaster Management and Relief Minister Asadul Habib Dulu, Rangpur City Corporation Administrator Mahfuz Un Nabi Chowdhury, Rangpur Development Authority Chairman Samsuzzaman Samu and Divisional Commissioner Jahangir Alom.
Rangpur Deputy Inspector General Aminul Islam, Deputy Commissioner Ishrat Jahan and Police Superintendent Md Mozammel Haque were also among the officials who received the prime minister at the airport.
After completing airport formalities, the prime minister will travel to Rangpur in a motorcade.
His Additional Press Secretary Atikur Rahman Ruman says Tarique will address two roadside gatherings at Taraganj and Paglapir on his way from Saidpur to Rangpur.
Earlier, the premier left Tejgaon Airport in Dhaka at 9am to visit Durga Puja venues in Rangpur, Rajshahi and Chattogram.