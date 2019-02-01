শীতে অচল যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিমাঞ্চল, মৃত ২১
নিউজ ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
Published: 01 Feb 2019 11:02 AM BdST Updated: 01 Feb 2019 11:09 AM BdST
সপ্তাহব্যাপী চলা ভয়াবহ ঠাণ্ডা ও কনকনে বাতাস যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিমাঞ্চলের কোটি কোটি বাসিন্দার জীবনযাত্রাকে অচল করে দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার কোথাও কোথাও তাপমাত্রা মাইনাস ৫৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে এসেছিল বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
শিকাগোর তাপমাত্রা বুধবার ছিল অ্যান্টার্কটিকার চেয়েও ১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম।
শীতজনিত কারণে কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যের ২১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।
কিছু কিছু শহরে তাপমাত্রার উন্নতি দেখা গেলেও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষজন বিশেষ করে আশ্রয়হীন ও বৃদ্ধরা দ্রুতই ফ্রস্টবাইটসহ নানান ধরনের অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন বলে সতর্ক করা হয়েছে।
কেবল একদিনেই শিকাগোতে নয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
শহরটির জন এইচ স্ট্রোগার জুনিয়র হাসপাতালের চিকিৎসক স্ট্যাথিস পোলাকিডাস জানান, চলতি সপ্তাহেই ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত ২৫জনেরও বেশি রোগীর দেখা পেয়েছেন তারা। ফ্রস্টবাইটে কয়েকজনের আঙ্গুল ও পায়ের পাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
তুলনামূলকভাবে উদ্বাস্তু ও গৃহহীনরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকায় শিকাগো ও অন্যান্য শহরে আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ওহাইওর লোরেইনে ৬০ বছর বয়সী এক নারীর হাইপোথারমিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বলে কাউন্টি করোনার স্টিফেন ইভানস।
“উত্তাপ পাওয়া যায় এমন কিছুর কাছাকাছি না থাকলে এই আবহাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ বাঁচার কোনো উপায়ই নেই,” ক্রনিকেল টেলিগ্রামকে বলেছেন ইভানস।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ ধরনের তাপমাত্রা দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস।
ভয়াবহ শীত ও কনকনে বাতাসের কারণে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দুইদিনে ২ হাজারের বেশি বিমানের ফ্লাইট বাতিল হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
তাপমাত্রার এ অবনতি অন্তত ৩০টি রেকর্ড ভেঙেছে; কটন, মিনেসোটার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ডও ভেঙে গেছে। বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে সেখানে মাইনাস ৫৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটের দেখা মিলেছে। অবশ্য এরপর থেকেই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।
শুক্রবারই মধ্যপশ্চিমাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে উঠে আসবে বলে ধারণা দেওয়া হয়েছে। শনিবার নাগাদ তা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়েও ২০ বা ২৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে, বলেছে আবহাওয়া বিভাগ।
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